В России зафиксировали снижение оптовых цен на мороженую рыбу

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Росрыболовство наблюдает снижение оптовых цен на мороженую рыбу в России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"За прошедший период со 2 по 8 августа 2021 года цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка демонстрировали тенденцию к снижению", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, в Дальневосточном регионе, как и в прошлых периодах, отмечается снижение оптовой стоимости горбуши - на 19,5%, до 165 рублей за кг. Отмечается снижение цен на остальные популярные виды мороженой рыбы: сельдь тихоокеанская подешевела на 3,3% - до 58 рублей за кг, минтай на 4,1% - до 70 рублей за кг, камбала на 3,1% - до 63 рубля за кг, треска тихоокеанская на 1,8% - до 160 рублей за кг. На Северо-Западе продолжалось удешевление скумбрии атлантической, цена снизилась на 9,7% - до 140 рублей за кг. Стоимость остальных видов мороженой рыбы не изменились: пикша - 140 рублей за кг, сельдь - 102 рубля за кг, треска - 210 рублей за кг.

В центральных регионах отмечается удешевление горбуши в ожидании поставок партий рыбы с путины 2021 года, цена упала на 14%, до 250 рублей за кг. Снизилась стоимость минтая и скумбрии атлантической на 1,1% и 3,2% - до 90 рублей и 150 рублей соответственно. Цены на другие виды мороженной рыбы сохраняли стабильность: мойва - 125 рублей за кг, сельдь атлантическая - 110 рублей за кг.

В период с 27 июля по 2 августа средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную понизился на 0,08%.