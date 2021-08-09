Минцифры: перевод на российские мессенджеры чиновников коснется только их работы

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Требование к чиновникам и работникам бюджетных организаций использовать российские мессенджеры касается только рабочего взаимодействия. Об этом говорится в сообщении Минцифры России.

"Требования по использованию российского пакета приложений касаются только рабочих коммуникаций чиновников и работников бюджетных организаций", - отмечается в сообщении.

При этом в министерстве подчеркнули, что "распространять эти требования на другие категории граждан и организации не планируется".

В Минцифры отметили, что это связано прежде всего с тем, что зачастую именно в таких коммуникациях происходит обмен служебной информацией, содержащей конфиденциальные сведения и персональные данные граждан. Это касается электронной почты, чатов, а также групповых видео и голосовых конференций.

"В связи с этим необходимо защитить соответствующие данные и гарантировать отсутствие несанкционированного доступа к ним. Сейчас такие коммуникации ведутся в основном в бесплатных, в том числе зарубежных, облачных сервисах, не обеспечивающих необходимый уровень безопасности передаваемой информации", - добавляется в сообщении.

В Минцифры уточнили, что для корпоративных лицензий существуют значительные санкционные риски запрета на поставку в организации госсектора зарубежных программных продуктов, как это было с сервисами Zoom или отказом Microsoft продлить использование своих лицензии МГТУ им. Баумана.

"В связи с этим принято решение о реализации в качестве альтернативы используемым решениям единой коммуникационной платформы, сервисы которой будут бесплатно доступны государственным организациям", - пояснили в Минцифры.

Там отметили, что при этом не планируется разрабатывать такую платформу с нуля, на рынке существует несколько российских корпоративных решений для поддержки рабочего взаимодействия соответствующего уровня, включающих все необходимые функции и приложения, "уже существует успешный опыт их внедрения в крупных компаниях и корпорациях".