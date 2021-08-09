Россия получила право поставлять конину в Республику Корея

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские предприятия получили право на поставку конины в Республику Корея. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзором совместно с Агентством карантина и инспекции животных и растений Республики Корея согласован ветеринарный сертификат для экспорта на территорию Республики Корея из Российской Федерации мяса, полученного при убое и переработке лошадей", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, согласование сертификата является одним из этапов получения доступа российской конины на рынок Республики Корея. Для перехода на следующий этап всем заинтересованным российским предприятиям - производителям указанной продукции необходимо обратиться в Россельхознадзор для получения анкеты, которую необходимо заполнить и затем предоставить в компетентное ведомство Республики Корея.

Предприятия, заинтересованные в поставках своей продукции в Корею, должны пройти обследование и быть внесены в реестр компаний, имеющих право на экспорт, в информационной системе "Цербер", указали в Россельхознадзоре.