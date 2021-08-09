Мурманск готов предложить Белоруссии выгодные условия для перевалки калийных удобрений

МУРМАНСК, 9 августа. /ТАСС/. Власти Мурманской области готовы предложить максимально выгодные условия для перевалки белорусских калийных удобрений через Заполярье. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Минск может переориентировать калийный экспорт с Литвы в порты России, в том числе в Мурманск с последующей отправкой в Китай и Индию по Северному морскому пути.

"Мурманская область готова предложить максимально выгодные условия для перегрузки калийных удобрений через наш регион. Безусловными нашими плюсами являются незамерзающий порт и уникальные арктические льготы", - цитирует Чибиса пресс-служба правительства региона.

Губернатор также отметил, что правительство Мурманской области и крупнейшие региональные стивидорные компании в мае 2021 года уже проводили переговоры с Минтрансом и Таможенным комитетом Республики Беларусь по переориентации калийных грузов в терминалы Заполярья. "Уже сейчас эти грузы готов принимать Мурманский Балкерный терминал, который уже переваливает широкую линейку удобрений. Кроме того, на западном берегу появится новый терминал по обработке удобрений "Тулома", являющийся резидентом ТОР "Столица Арктики". Прямой выход в нейтральные воды и незамерзающий порт вкупе с налоговыми льготами - неоспоримые преимущества Мурманска", - подчеркнул Чибис.

Территория опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" - первая арктическая территория опережающего социально-экономического развития с преференциями, действующими на Дальнем Востоке, созданная на территориях города Мурманска и Кольского района Мурманской области. Для резидентов ТОР предусмотрены следующие преференции: страховые взносы для вновь созданных рабочих мест - 7,6% в течение 10 лет, налог на прибыль - 5% вместо 20% в течение первых пяти лет, в последующие пять лет - 12%; полное освобождение от налога на имущество в течение первых пяти лет и от налога на землю в течение трех лет.