Объем продаж в магазинах duty free на Хайнане за январь-июнь вырос на 257,2%

ХАЙКОУ /Китай/, 9 августа. /ТАСС/. Объем продаж товаров в магазинах беспошлинной торговли южной китайской провинции Хайнань за первые шесть месяцев текущего года составил 26,76 млрд юаней (около $4,1 млрд), что на 257,2% превысило показатель за январь-июнь 2020 года. Такие данные таможенного управления города Хайкоу публикует в понедельник информационный ресурс "Наньхайван".

За указанный период во всех магазинах беспошлинной торговли на Хайнане было реализовано порядка 36,9 млн различных наименований товаров, что на 56,5% превысило показатель первого полугодия 2020 года. За январь-июнь магазины duty free посетило свыше 3,8 млн покупателей. Рост данного показателя в годовом выражении составил 258,9%.

Пилотная программа развития сети магазинов duty free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году. С 1 июля прошлого года власти острова увеличили с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до $14,2 тыс.) квоту для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли провинции. С 38 до 45 позиций был расширен и список беспошлинных товаров.

Данная программа позиционируется властями в качестве важной части проекта по построению на Хайнане свободного торгового порта.