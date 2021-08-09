"Россети" назвали регионы с наибольшим охватом цифровыми приборами учета

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Группа "Россети" назвала регионы, где наибольшее число точек коммерческого учета в зоне ответственности компании оборудованы "умными" счетчиками. Согласно сообщению, лидером стала Калининградская область, где 96,6% точек переведены на цифровой учет.

В компании добавили, что лидерами по показателю также является Тюменская область, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, где "умные" приборы учета внедрены в 70,3% точек, а также Кузбасс, где на цифровой учет переведены 63,4% потребителей.

В общей сложности на данный момент в зоне ответственности "Россетей" 23,8% точек коммерческого учета оборудованы "умными" счетчиками. Компания установила уже порядка 4,5 млн таких приборов, а к 2030 году их число планируется довести до 18,1 млн. Внедрение таких устройств позволяет потребителям получать полную информацию об энергопотреблении, управлять его объемами и стоимостью, повысить качество и надежность энергоснабжения. С точки зрения энергетических компаний внедрение интеллектуальных приборов учета позволяет снижать потери и операционные затраты, способствует улучшению платежной дисциплины.

В "Россетях" напомнили, что развитие интеллектуальных систем учета предусмотрено федеральным законом, согласно которому с 1 июля 2020 года установка счетчиков происходит за счет сетевых компаний и гарантирующих поставщиков электроэнергии, а с 1 января 2022 года энергетики будут обязаны ставить исключительно "умные" счетчики. При этом в компании начали работу по использованию таких приборов до вступления закона в силу.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.