Аэропорт Мурманск вложит 2 млрд рублей в строительство нового терминала как резидент АЗ РФ

МУРМАНСК, 9 августа. /ТАСС/. ПАО "Аэропорт Мурманск" стало 64 резидентом Арктической зоны России (АЗ РФ) с проектом строительства нового пассажирского терминала, сообщили в понедельник в министерстве информационной политики Мурманской области. Стоимость проекта оценивается в 1,9 млрд рублей со сроками завершения к 2023 году.

"ПАО "Аэропорт Мурманск", используя преференции для резидентов Арктической зоны РФ, спроектирует и построит новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий. Вложения в проект составят 1,9 млрд рублей. Работу получат более 200 человек. Ввести объект планируется летом 2023 года", - говорится в сообщении.

В региональном Мининформе добавили, что новый аэровокзал обеспечит пропускную способность до 400 пассажиров в час и свыше миллиона - в год. Комплекс будет построен рядом с уже существующим зданием аэровокзала и оснащен "рукавами" для посадки и высадки пассажиров, что имеет особое значение для региона с суровым северным климатом.

"Налоговые льготы, в частности, нулевые налоги на имущество, землю и прибыль в течение пяти лет, субсидирование 75% страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМС в течение 10 лет, позволят качественно оптимизировать транспортную деятельность, развивать техническое оснащение аэропорта, создавать новые рабочие места, что будет положительно влиять на повышение интереса к северному туризму", - прокомментировал включение мурманского аэропорта в состав резидентов АЗ РФ генеральный директор ПАО "Аэропорт Мурманск" Руслан Степанец.

Всего в Мурманской области зарегистрировано 64 резидента АЗ РФ, которые инвестируют в регион более 89 млрд рублей и создадут более 2 тыс. рабочих мест. Проекты реализуются в сферах туризма, сельского хозяйства, горнорудной промышленности, рыболовства, металлургии, транспорта и логистики, оказания услуг. Статус резидента АЗ РФ предполагает некоторые преференции, в том числе налоговые. На данный момент резидентом может стать любой предприниматель, зарегистрированный в Арктике, который готов реализовать новый инвестиционный проект на сумму не менее 1 млн рублей.