Астраханская область планирует привлечь около 2,7 млрд рублей инфраструктурных кредитов

АСТРАХАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Власти Астраханской области планируют привлечь около 2,7 млрд рублей инфраструктурных кредитов, сообщил в понедельник председатель правительства региона Олег Князев на встрече с руководителями региональных отделений Союза промышленников и предпринимателей, "Опоры России" и "Деловой России".

Федеральные средства будут предоставляться на возвратной основе по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет. Деньги предполагается выдавать под конкретные проекты, в приоритете - дороги, ЖКХ, туризм, городской транспорт. Погашение кредита стартует с третьего года после его получения, это позволит дополнительно снизить нагрузку на региональные бюджеты.

"До 1 октября принимаются заявки на развитие инфраструктурных проектов на территории Астраханской области, где установлено порядка 2,7 млрд рублей, где помимо бюджетных кредитов должны присутствовать и внебюджетные, в данном случае это инвестиции со стороны бизнеса", - сказал Князев.

Он призвал бизнес-сообщество активнее включаться в процесс предоставления заявок, так как это "даст серьезный экономический эффект развития региона, а также подключит представителей малого, среднего и крупного бизнеса к программам, реализуемым на территории региона".

"Нам предоставляется уникальная возможность воспользоваться бюджетными кредитами от государства на поддержку инфраструктурных проектов. Бизнес должен активно включаться, чтобы развивать свои проекты и приглашать новых инвесторов - как региональных, так и федеральных. И здесь мы готовы активно сотрудничать с потенциальными инвесторамии и развивать это направление", - отметил Князев.

24 июля председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году.