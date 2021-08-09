Исследование: доля нелегальных сигарет в России по итогам II квартала составила 12,8%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Доля нелегальных сигарет в России по итогам II квартала 2021 года составила 12,8%. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства Kantar TNS, проведенном по заказу крупнейших табачных компаний.

"Доля нелегальных сигарет в России составила 12,8% во втором квартале 2021 года, следует из результатов аналитического исследования табачного рынка, проведенного компанией Kantar TNS", - отмечается в сообщении.

Согласно исследованию Kantar TNS, доля поддельных (контрафактных) сигарет во втором квартале выросла на 15%. Как поясняется в сообщении, главным драйвером рынка нелегальных сигарет остаются поставки из Белоруссии: почти половина всех нелегальных сигарет, продающихся в России, произведены в этой стране. Исследование показало почти трехкратный рост поставок нелегальных сигарет из Казахстана во втором квартале 2021 года - их доля составляет 9,1% всего "черного" рынка.

Сокращение доли сигарет с признаками подделки российских акцизных марок, по мнению экспертов индустрии, подтверждает эффективность системы цифровой маркировки для "обеления" российского рынка. В то же время продолжающийся рост контрабанды из соседних стран остается ключевой проблемой, требующей дополнительных мер со стороны государства, говорится в сообщении.

Позиция отрасли

"Радикальное повышение акцизов в России на 20% с 1 января 2021 года и таким образом увеличение разницы в ценах на табачную продукцию между Россией и странами ЕАЭС привело к росту потока нелегальных сигарет из стран cоюза. В этих условиях критически важно усиление контроля за оборотом нелегального табака со стороны контрольно-надзорных и правоохранительных органов, которые получили такие важные инструменты для борьбы с нелегальной торговлей, как система цифровой маркировки и механизм единой минимальной цены", - приводятся в сообщении слова президента по корпоративным отношениям и коммуникациям "JTI Россия" Галины Родиной. По ее мнению, необходимо введение уголовной ответственности за незаконное перемещение табачной продукции в крупном размере через госграницу Российской Федерации. Также важно кратно увеличить штрафы за оборот нелегальной продукции и ввести обязательную регистрацию технологического оборудования для производства табачной продукции в России, а в рамках ЕАЭС необходимо принять особый порядок перемещения подакцизных товаров, считает она.

По мнению директора по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко" в России и Центральной Азии Илоны Миртовой, нелегальная продукция привлекательна для потребителя, который не может позволить себе сигареты легальных производителей: разница в стоимости практически двукратная. "Пересмотр мер, влияющих на цену пачки, должен учитывать уровень доходов населения, а также акцизную политику стран - участниц Таможенного союза: подавляющую часть нелегальной табачной продукции сегодня составляют сигареты, нелегально ввезенные из Белоруссии и Казахстана. Эффективным инструментом было бы достижение договоренности с другими странами ЕАЭС о повышении акцизных ставок до уровня российских. Это помогло бы исключить финансовую выгоду от перемещения табачных изделий из ЕАЭС в Россию", - отметила она.

Схожей позиции придерживается и директор по связям с ЕАЭС и ащите торговых марок аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России" Александр Мироненко По его мнению, в дополнение к возросшей активности правоохранительных органов и системе цифровой маркировки необходимо устранить ключевую предпосылку нелегальных перетоков - кратную разницу в акцизной нагрузке между легально произведенной табачной и никотинсодержащей продукцией в России и других странах - членах ЕАЭС. "В случае с никотинсодержащей продукцией эта разница особенно велика, что создает большие риски роста нелегальной торговли", - подчеркнул он.

Как добавил руководитель "БАТ Россия" по вопросам борьбы с нелегальной торговлей Игорь Черкасский, некоторые крупные города, в том числе миллионники, приближаются к критической доле нелегального рынка в 50%. "В сложившейся ситуации очевидна необходимость в скорейшем принятии мер, направленных на сдерживание роста черного рынка, в первую очередь сбалансированный рост акцизов на сигареты в России и повышенные темпы индексации ставок акцизов в странах ЕАЭС. Также крайне важно установить непреодолимый барьер на пути незаконно ввозимой табачной продукции из других стран, принять меры внутри Таможенного союза по пресечению используемых для нелегального ввоза схем лжетранзита, предусмотреть существенное повышение штрафов за реализацию нелегальной продукции в рознице", - заключил он.