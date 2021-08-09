В РЖД заявили, что проект частной железной дороги к Охотскому морю требует проработки

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Проект строительства частной железнодорожной линии от Эльгинского месторождения угля к Охотскому морю требует детальной проработки, его стоимость оценить пока что нельзя. Об этом журналистам сообщил замгендиректора РЖД Алексей Шило.

"Этот проект пока проработан только в параметрах идеи. То есть нужны изыскания, нужно проводить геологоразведку, много чего надо сделать для того, чтобы этот проект действительно запустить. <...> Поэтому сейчас пока рано говорить о том, какая будет стоимость этого проекта, и какой вариант будет выбран. Нам дали время подготовить предварительные расчеты", - сказал замглавы РЖД.

Существует несколько вариантов строительства новой линии, уточнил Шило. Первый - предусмотреть дополнительный этап развития Восточного полигона. Второй - построить отдельную ветку, сказал он.

Ранее о том, что компания "Эльгауголь" предложила построить железнодорожную линию от Эльгинского месторождения в направлении Тихого океана, сообщил глава РЖД Олег Белозеров.

Эльгинское месторождение угля, расположенное в Якутии, - одно из крупнейших в мире. Запасы месторождения по классификации JORC достигают 2,2 млрд тонн коксующегося угля.

В апреле 2020 года "А-Проперти" закрыла сделку по покупке 51% в компаниях "Эльгауголь", "Эльга-дорога" и "Мечел Транс Восток" у "Мечела" за 89 млрд рублей. Оставшиеся 49% "А-Проперти" выкупила у Газпромбанка за 45 млрд рублей в начале декабря.