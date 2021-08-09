Первый самолет из России приземлился в аэропорту Шарм-эш-Шейха

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ /Египет/, 9 августа. /Корреспондент ТАСС Руслан Сулейманов/. Первый после возобновления авиасообщения между российскими городами и курортами Египта самолет авиакомпании "Россия" приземлился в понедельник в аэропорту города Шарм-эш-Шейх, передает корреспондент ТАСС.

Cудно прибыло в аэропорт в 15:08 по местному времени (16:08 мск). Посол РФ в Египте Георгий Борисенко отметил, что возобновление авиасообщения будет способствовать укреплению отношений Москвы и Каира.

"Конечно, когда все больше россиян будут узнавать египтян, а египтяне будут знакомиться с российскими гражданами, это будет способствовать укреплению двусторонних отношений, это будет способствовать тому, чтобы сотрудничество между нашими странами становилось крепче и разностороннее", - подчеркнул дипломат. "Полеты наших туристов на египетские курорты, безусловно, будут помогать укреплять двустороннее взаимодействие в разных сферах", - добавил он.

На входе в здание аэропорта установлена большая вывеска "С возвращением в Шарм-эш-Шейх!" и развешаны российский и египетский флаги. Гостям будут вручены букеты роз, пакеты с сувенирной продукцией и подарки для детей. Помимо этого, туристам предложат различные напитки и легкие закуски.

На мероприятии присутствуют посол РФ в Каире Георгий Борисенко, почетный консул России в Шарм-эш-Шейхе Ахмед Самери, а также губернатор провинции Южный Синай Халед Фуда.

Ранее впервые спустя почти шесть лет самолеты из РФ приземлились в аэропорту Хургады - сначала борт египетской авиакомпании Egyptair, а затем судно российского авиаперевозчика "Россия".

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В январе 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, но чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами до сих пор оставалось закрытым. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.

Возобновление авиасообщения

8 июля 2021 года Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. 23 июля в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх будет возобновлено с 9 августа. Пока предусмотрено по пять рейсов в неделю на каждом направлении.

Разрешение на них в Росавиации получила авиакомпания "Россия". Для обеспечения безопасности граждан РФ она заключила соглашение с АО "Шереметьево безопасность" на предоставление соответствующих услуг в аэропортах курортных городов. С египетской стороны регулярные рейсы Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх также запускают национальный авиаперевозчик EgyptAir и бюджетная авиакомпании FlyEgypt.