Путин поручил в рамках стабилизации цен на продукты увеличить ввоз сельхозпродукции из СНГ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение в рамках стабилизации цен на продукты увеличить ввоз в РФ сельхозпродукции из стран СНГ. Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства и опубликовано в соответствующем перечне на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств - участников Содружества Независимых Государств", - говорится в документе.

Ответственным за исполнение этого поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Первый доклад он должен представить до 1 сентября 2021 года, в дальнейшем отчитываться один раз в квартал.

Президент также дал поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) осуществлять мониторинг ценообразования на продукты, реализуемые через торговые сети.

"ФАС России обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети", - говорится в перечне поручений.

Кроме того, Путин рекомендовал губернаторам совместно с правительством РФ обеспечить беспрепятственный доступ отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей к розничным рынкам, ярмаркам, объектам нестационарной и развозной торговли. Также рекомендовано увеличить количество соответствующих торговых объектов в целях их максимальной доступности для населения и расширения возможностей сбыта отечественными производителями своей продукции. Об этом главы субъектов должны отчитаться до 15 августа, а затем докладывать один раз в полгода.