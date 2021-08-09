Большинство бизнесменов считает зарегулированность помехой внедрению инноваций

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Большинство опрошенных "Роснано" представителей бизнеса (62%) хотели бы видеть менее формализованный подход при внедрении инновационных разработок, больше гибкости и повышение скорости принятия решений. В опросе приняли участие более 8 тыс. человек, сообщили в понедельник в пресс-службе Группы "Роснано".

Для ускорения технологического развития, по мнению 52% респондентов, требуется механизм быстрого повышения квалификации, освоения новых компетенций сотрудниками. Таким образом, будет устранена одна из основных преград на пути к глобальным рынкам. Половина участников опроса обратила внимание на необходимость упрощенного доступа к инструментам финансовой поддержки, а 47% указали на недостаточно развитую систему защиты интеллектуальной собственности.

Опрос показал, что система взаимодействия с предпринимателями в сфере технологий работает недостаточно эффективно, число создаваемых ежегодно стартапов снижается, и нужен комплексный подход для того, чтобы переломить этот тренд. Речь идет о повышении доступности внутреннего рынка и встраивании новых продуктов в производственные цепочки. Кроме того, необходимо развитие опережающих стандартов одновременно со становлением технологии. Таким образом, предприниматели будут действовать в соответствии с актуальным спросом и не стопориться при выводе нового продукта и/или технологии на рынок.

Высокий уровень озабоченности предпринимателей связан с вопросом финансирования. Рынок инвестиций в новые разработки в России существенно проигрывает американскому и европейскому, не говоря уж об азиатском.

Кроме того, бизнес должен начать действовать в связке с научными коллективами. Оценка накопленного научного капитала с точки зрения его рыночного потенциала и создание алгоритмов для выявления наиболее перспективных разработок - еще один вопрос, требующий решения.

Группа "Роснано" формирует инициативы для развития национальной инновационной системы в целом и технологического предпринимательства. В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.