Минпромторг рассматривает возможность расширения маркировки в пищевой и автопромышленности

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Минпромторг рассматривает возможность расширения введения маркировки в пищевой, автомобильной, авиационной и других отраслях. Об этом говорится в сообщении министерства.

"При принятии решений о маркировке товарных групп Минпромторг и правительство России ориентируются в первую очередь на Стратегию по противодействию нелегальному обороту продукции. Она была утверждена буквально в прошлом году до 2025 года, в ней определены основные, приоритетные отрасли для наблюдения в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Среди этих отраслей - пищевая, автомобильная, авиационная отрасли, радиоэлектроника, фармацевтическая, медицинская и легкая промышленность. Все эти перечни мы прорабатываем", - отмечается в сообщении.

В министерстве также сообщили, что введению обязательной маркировки всегда предшествует эксперимент. При этом зачастую инициатором внедрения маркировки выступает малый бизнес. "Сложилась такая практика, что этот перечень расширяется, как по предложению федеральных органов исполнительной власти, так и по предложению бизнеса. В последние товарные группы, которые у нас либо уже пилотируются, либо по которым готовятся документы о включении в пилот, - БАДы, антисептики, медицинские изделия, - эти все категории товаров были предложены самим бизнесом", - заключается в сообщении.