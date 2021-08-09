В Чувашии на модернизацию четверти аварийных школ направили более 2 млрд рублей

ТАСС, 9 августа. Власти Чувашии на модернизацию четверти аварийных школ республики и ремонт детских садов в 2021 году направили более 2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой администрации главы региона.

"Впервые в 2021 году на модернизацию 54 из 191 школы, имеющих износ более 50%, и 36 детских садов в Чувашии из республиканского бюджета выделено более 2 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении.

Глава Чувашии Олег Николаев в понедельник на еженедельном совещании в правительстве уточнил, что в следующем году будет запущена аналогичная программа по капремонту во исполнение решений президента РФ Владимира Путина. "Подготовка нормативных документов, регулирующих этот процесс, сейчас заканчивается на площадках правительства страны. Это открывает перед нами новые возможности и позволит ускорить выполнение намеченных планов", - привели слова Николаева в пресс-службе.

Глава республики добавил, что в республике также будут модернизированы детские оздоровительные лагеря. "Сегодня мы не просто готовимся к новому учебному году, мы начали тотальный процесс реконструкции учреждений образования - школ и детских садов. Далее у нас большие планы и по детским оздоровительным лагерям, по другим объектам образования", - процитировали главу республики в пресс-службе.

По информации Минобразования Чувашии, на данный момент прорабатывается вопрос модернизации трех детских оздоровительных лагерей. Это "Волна" в Чебоксарах, "Соснячок" в Шумерле и "Звездный" в Цивильском районе.