Замглавы Минстроя Дмитрия Волкова освободили от должности

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Заместитель строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков сообщил ТАСС, что освобожден от должности.

"Да, председатель [правительства] подписал соответствующее распоряжение", - сказал Волков, отвечая на вопрос, покинул ли он Минстрой.

При этом он надеется, что не уйдет из строительной отрасли.

Дмитрий Волков был назначен заместителем главы Минстроя РФ в ноябре 2018 года. На этом посту он курировал вопросы ценообразования в строительстве и технического регулирования.

В 2016-2018 годах Волков был заместителем председателя правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре. В этой должности он занимался воплощением долгосрочного плана развития города. В 2017 году Волков вошел в число победителей первого конкурса "Лидеры России".