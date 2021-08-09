Омский радиозавод планирует занять 35% российского рынка антенн для сотовой связи

ТАСС, 9 августа. Фонд развития промышленности (ФРП, группа ВЭБ.РФ) предоставил Омскому оборонному предприятию "Радиозавод им. Попова" льготный кредит на 178 млн рублей на модернизацию производства антенно-мачтовых устройств. В результате реализации проекта доля продукции завода на российском рынке подобных устройств вырастет с 3% до 35%, сообщили журналистам в пресс-службе ФРП.

"Льготный кредит на 178 млн рублей получил ОмПО "Радиозавод им. Попова" (РЕЛЕРО) для увеличения доли гражданской продукции при выпуске антенно-мачтовых устройств для сотовой связи. Общий бюджет проекта составляет 241 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на эти средства предприятие проведет техническое перевооружение, что даст возможность предприятию расширить номенклатуру антенно-мачтовых устройств. На гражданском рынке они востребованы операторами сотовой связи и комплектаторами телекоммуникационных организаций. Реализация проекта позволит частично вытеснить импорт, занимающий сегодня более 50% этого сегмента рынка.

"Получение займа ФРП дает нам возможность существенно обновить свой станочный парк. Приобретение высокотехнологического оборудования снизит производственные издержки, повысит производительность труда и обеспечит конкурентоспособность изделий завода на гражданском рынке", - цитирует пресс-служба слова генерального директора радиозавода Андрея Аршинина.

Льготный заем от ФРП предоставляется по программе "Конверсия", он предусматривает ставку 1% годовых в первые три года и 3% годовых на оставшийся срок. "ФРП только в рамках программы "Конверсия" предоставил уже 50 займов на общую сумму порядка 21 млрд рублей, при этом наши возможности для финансирования проектов по выпуску гражданской продукции "оборонщиками" не исчерпываются лишь этой программой. В нашем портфеле насчитывается еще более 130 займов, выданных компаниям из реестра ОПК", - приводятся в сообщении слова директора ФРП Роман Петруца.