Источник: на совещании у Новака не приняли решение о запрете экспорта бензина

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Решение о запрете экспорта бензина, которое в настоящий момент активно обсуждается в правительстве, не было одобрено и принято на совещании нефтяников с вице-премьером Александром Новаком. Пока жестких мер по стабилизации цен на бирже не будет, сообщил ТАСС источник в отрасли.

По его словам, во время совещания со стороны властей звучали рекомендации компаниям увеличить объем предложения на бирже, в том числе за счет резервов, обеспечить их равномерные и регулярные поставки. Все это может способствовать снижению цен.

"Жестких решений принято не было. Звучали рекомендации об увеличении предложения, обеспечении равномерности и регулярности", - сказал собеседник агентства и добавил, что на совещании с вице-премьером также не было принято каких-либо решений по топливным соглашениям с нефтяниками о заморозке цен.

Ранее Минэнерго обращалось в правительство с предложением запустить процесс ввода запрета на экспорт бензина из России. Министерство инициировало введение этих ограничений после оценки ситуации с биржевыми ценами на топливо, которые неделей ранее несколько раз обновили исторические рекорды. Министр энергетики Николай Шульгинов говорил о том, что ограничения будут вводиться минимум на три месяца.

9 августа биржевая цена бензина Аи-92 вновь незначительно выросла после того, как снижалась два торговых дня подряд, - на 0,7%, до 57,29 тыс. рублей за тонну. При этом стоимость бензина Аи-95 снизилась на 0,2%, до 58,73 тыс. рублей за тонну, дизельное топливо также подешевело на 0,2%, до 51,24 тыс. рублей за тонну.

В течение 2021 года исторические максимумы на СПбМТСБ неоднократно обновляли цены на бензин, дизельное топливо, мазут, а также стоимость СУГ.