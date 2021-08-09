Минск попросил у Москвы помощь с получением кредита через ЕАБР

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Белоруссия надеется на помощь России с получением кредита через Евразийский банк развития (ЕАБР). Об этом заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности.

"Если бы россияне нам помогли с кредитованием через Евразийский этот банк, благодарны были бы исключительно в связи с пандемией", - сказал белорусский лидер.

По его словам, Минск рассчитывал на помощь Международного валютного фонда (МВФ) для преодоления последствий пандемии. Предполагалось, что экономика республики сможет получить около $1 млрд от организации, однако, как заявил Лукашенко, этому помешала белорусская оппозиция, которая призывала не спонсировать режим. "А эти деньги под ковид, уже полтора миллиарда истратили на лечение людей. Это была бы хорошая поддержка, не выделили. Поэтому мы благодарны были бы, я [президенту РФ Владимиру] Путину сказал, если бы через Евразийский банк [получили кредит]", - пояснил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам прошедших 13 июля в Санкт-Петербурге переговоров Путина и Лукашенко сообщил, что стороны договорились о кредитной поддержке Белоруссии в связи с налоговым маневром в РФ.

В декабре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита объемом $1 млрд. Он предоставляется двумя траншами по $500 млн в 2020 году и 2021 году. 30 декабря Белоруссия получила средства первого транша, 2 июня стало известно о перечислении второго.