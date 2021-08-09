В Египте надеются на увеличение числа рейсов из России

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ /Египет/, 9 августа. /Корр. ТАСС Руслан Сулейманов/. Власти Египта надеются на то, что количество рейсов из России в ближайшее время будет увеличено, притом не только в курортные города. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил в понедельник генеральный директор компании "Египетские аэропорты" при министерстве гражданской авиации арабской республики Ахмед Мансур.

"Мы провели необходимые с точки зрения безопасности мероприятия по самым высоким международным стандартам во всех аэропортах страны. Мы надеемся, что рейсы из России будут увеличиваться не только в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, но и в другие города Египта", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "новые меры безопасности будут способствовать также привлечению еще большего числа российских туристов на египетскую землю".

Между тем, как информировала ранее советник министра туризма и по делам древностей Египта Ламия Камель, важную роль в увеличении турпотока из России будет играть организация для гостей экскурсий по разным городам арабской республики, в частности Каиру и Луксору. "Позитивные отзывы туристов о наших курортах и экскурсиях по другим городам Египта станут лучшей рекламой для нас и основным двигателем в привлечении новых гостей", - указала она в распространенном в понедельник пресс-релизе.

В Шарм-эш-Шейх ранее прибыл первый после возобновления авиасообщения между российскими городами и курортами Египта самолет авиакомпании "Россия". Ранее в понедельник первые спустя почти шесть лет самолеты из РФ приземлились в аэропорту Хургады - сначала борт египетской авиакомпании Egyptair, а затем судно компании "Россия".

Возобновление авиасообщения

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В январе 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, но чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами до сих пор оставалось закрытым. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.

8 июля 2021 года Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. 23 июля в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх будет возобновлено с 9 августа. Пока предусмотрено по пять рейсов в неделю на каждом направлении.

Разрешение на них в Росавиации получила авиакомпания "Россия". Для обеспечения безопасности граждан РФ она заключила соглашение с АО "Шереметьево безопасность" на предоставление соответствующих услуг в аэропортах курортных городов. С египетской стороны регулярные рейсы Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх также запускают национальный авиаперевозчик EgyptAir и бюджетная авиакомпании FlyEgypt.