Россия и Узбекистан завершают подготовку проекта "Агроэкспресс"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Россия и Узбекистан завершают подготовку к началу пилотного проекта "Агроэкспресс", предусматривающий ускоренную доставку сельхозпродукции в рефрижераторном составе из Узбекистана в РФ, сообщил журналистам замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач. Он добавил, что аналогичный проект прорабатывается с Азербайджаном по итогам недавней бизнес-миссии российских компаний в Баку.

Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 сентября принять меры для увеличения импорта сельхозпродукции из стран СНГ, чтобы стабилизировать цены на продовольствие внутри страны.

"Сейчас мы с коллегами из Узбекистана завершаем подготовку к началу реализации пилотного проекта "Агроэкспресс", который предусматривает ускоренную доставку сельхозпродукции в рефрижераторном составе по маршруту Ташкент - Москва. Проект будет осуществляться в рамках подписанного 22 июня в Москве межправительственного Меморандума о взаимопонимании в области развития логистических коридоров "Россия - Узбекистан". Заинтересованными российскими организациями уже разработан проект дорожной карты, предусматривающий доработку технических условий взаимодействия таможенных и контрольных служб, предоставления тарифных условий и выделение специализированного подвижного состава", - сказал Вольвач.

По его словам, в настоящее время документ дорабатывается узбекской стороной. "Реализация проекта по запуску логистического коридора позволит стабильно наращивать взаимные поставки сельскохозяйственной продукции. В перспективе планируется внедрить маршрутные контейнерные поезда, доставляющие продукцию "от двери до двери".

Аналогичный проект прорабатывается с Азербайджаном по итогам недавней бизнес-миссии российских компаний в Баку, добавил замминистра.