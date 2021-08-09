Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,5-0,78%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале недели торговался в смешанной динамике, умеренные покупки при этом преобладали, несмотря на неоднозначный внешний фон и снижение цен на нефть. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,78%, до 3835,11 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,5%, до 1641,07 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:10 мск вырос на 0,17%, до 73,66 рубля, евро - на 0,10%, до 86,47 рубля.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent к закрытию российского рынка акций торгуются в минусе на 1,86% на отметке $69,06 за баррель.

"Котировки черного золота оказались под давлением усиления карантинных ограничений в Китае и США из-за вспышек распространения дельта-штамма COVID-19, а также на фоне укрепления доллара к основным валютам. Общерыночный уход от риска связан с ожиданием публикации важных статданных в середине недели, а именно показателей инфляции в США за июль", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Российские активы тем не менее выглядят устойчиво, что может быть связанно с улучшившимся сентиментом со стороны нерезидентов в виду продолжительного затишья в новостном фоне, связанном с геополитикой, добавил эксперт.

Рынок акций

Акции "Фосагро" (+2,49%) торговались лучше рынка после выхода данных отчетности по МСФО. "Выручка компании за II квартал выросла на 48% год к году и, составив 88,7 млрд рублей, совпала с рыночным прогнозом. В то же время, чистая рентабельность компании вопреки долгосрочной тенденции в этом году активно растет параллельно с ростом выручки и, составив более 34%, обеспечила в апреле - июне рост чистой прибыли акционеров "Фосагро" до 30,4 млрд руб., что приблизительно на 10% превысило средние рыночные прогнозы", - отметил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин. По мнению эксперта, эффект увеличения налога на добычу полезных ископаемых на финансовые показатели компании является ограниченным, при этом рынок может пересмотреть свои среднесрочные оценки справедливой стоимости эмитента на 5-10%.

Также в роли лидеров роста вступили акции TCG Group (+2,83%) на фоне публикации отчета компании по РСБУ, в соответствии с которой активы банка за первое полугодие 2021 года выросли на 13,1% - до 916 млрд рублей с 810 млрд рублей по итогам прошлого года. "Информация лишь подтверждает текущие высокие рыночные оценки банка, но не служит новым драйвером роста. Позитивная реакция рынка на статистику группы на этом фоне, возможно, обеспечена сохраняющейся на рынке тенденцией повышения оценок требуемой прибыльности вложений под влиянием ожиданий постепенного сворачивания программы количественного ослабления ФРС", - добавил Осин.

Прогноз на завтра

Во вторник инвесторы продолжат следить за динамикой сырьевых цен, вирусными рисками, ключевой экономической статистикой, рассказал Александр Бахтин. Из последней он выделил августовский индекс экономических настроений ZEW в Германии и еврозоне, недельные запасы сырой нефти в США от API. Финансовые отчетности за второй квартал 2021 года в завтра представят SoftBank Group, Sysco, Bridgestone и др.

По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи во вторник может формироваться в пределах 3775-3855 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару 73-74 рубля. По оценкам "Фридом финанс", завтра преобладают шансы повышения российского фондового сегмента. Целевые диапазоны закрытия торгов для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3810-3855 пунктов, а также 73,30-74,05 рубля и 86,35-86,65 рубля соответственно.