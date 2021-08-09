Keysight Technologies заплатит властям США штраф в $6,6 млн за экспорт ПО в Россию

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Американская компания Keysight Technologies заплатит властям США штраф в размере $6,6 млн за экспорт программного обеспечения (ПО) в Россию и Китай, что, по версии Вашингтона, "нанесло ущерб американской национальной безопасности". Об этом говорится в распространенной в понедельник документации Госдепартамента.

"Госдепартамент и Keysight достигли договоренности <...> для решения проблемы предполагаемого несанкционированного экспорта технических данных, а в данном случае - программного обеспечения, используемого для тестирования радиолокационного оборудования на стационарных и мобильных платформах. <...> По условиям достигнутого соглашения, рассчитанного на 36 месяцев, Keysight выплатит административный штраф в размере $6,6 млн. Госдепартамент согласился приостановить выплату $2,5 млн из этой суммы при условии, что эти средства будут использованы для выполнения утвержденных Госдепартаментом мер по исправлению ситуации в соответствии с достигнутым соглашением", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства. Кроме того, продолжили в Госдепартаменте, компания должна провести внешний аудит для оценки и улучшения программы соблюдения нормативно-правовых требований.

Ущерб интересам США

В распространенном ведомством пояснении утверждается, что действия Keysight были связаны с "некоторыми нарушениями, которые касались несанкционированного экспорта в Россию, страну, в отношении которой действуют ограничительные меры на экспорт оборонной продукции". В документе также отмечается, что "нарушения касались несанкционированного экспорта технических данных, включая программное обеспечение", в Россию, Австралию, Великобританию, Германию, Израиль, Индию, Испанию, Канаду, Китай, Сингапур, Турцию Францию, Чехию, Швейцарию, Японию. Так, компания в период с 9 января по 18 апреля 2018 года экспортировала без получения от властей соответствующего разрешения программное обеспечение в Россию, Израиль, Канаду, Китай и Японию.

Keysight сообщила американскому правительству о возможных нарушениях, после чего власти провели масштабную проверку. "Правительство США проанализировало вышеописанную деятельность и пришло к выводу, что экспорт компании Keysight в Россию и КНР наносит ущерб национальной безопасности США", - утверждается в документе.

"Keysight сотрудничала с Госдепартаментом, в том числе <...> признала инкриминируемое поведение, приняла меры по исправлению положения <...>. По этим причинам Госдепартамент решил, что в настоящее время нецелесообразно вводить административный запрет на деятельность компании Keysight", - заключили в ведомстве.