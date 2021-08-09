В США сенаторы-демократы представили предложения по бюджету на $3,5 трлн

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Демократы в Сенате Конгресса США представили в понедельник пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год (начнется 1 октября) в размере $3,5 трлн.

Как следует из опубликованных документов, демократы, в частности, добиваются налоговых послаблений для производителей, использующих чистые источники энергии, реализации программ по облегчению доступа к высшему образованию, а также по упрощению процедуры получения американского гражданства миллионами находящихся в стране мигрантов. Предусмотрено расширение расходов на здравоохранение, образование и охрану окружающей среды.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) отметил, что в число предложений включено "крупнейшее на памяти одного поколения снижение налогов для американских семей, вместе с тем богатые должны будут выплачивать справедливую долю". Он также подчеркнул, что авторы инициативы рассчитывают обеспечить "восстановление среднего класса" в стране.

Демократы полагают, что средства, необходимые для финансирования программ в социальной сфере, в частности, можно будет изыскать путем повышения налогов для наиболее состоятельных граждан и корпораций.

В указанной бюджетной инициативе не оговариваются какие-либо меры, позволяющие повысить пределы государственного долга США. Ожидается, что это вызовет особенно жесткую критику со стороны республиканцев.