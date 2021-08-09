Эксперты прогнозируют рост российской экономики до 5% по итогам года

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Темпы роста ВВП России по итогам 2021 года будут гораздо оптимистичнее июльского прогноза Минэкономразвития и составят до 5%, несмотря на замедление восстановительного роста экономики, считают опрошенные ТАСС эксперты. Главными факторами ускорения роста экономики эксперты называют рост промпроизводства, экономической активности и даже закрытые границы.

В последнем, обновленном варианте макропрогноза до 2024 года, которое министерство представило в преддверии нового бюджетного цикла в июле, прогноз по росту экономики на 2021 год улучшен до 3,8% с апрельских 2,9%. Министерство ждет июльской статистики, чтобы сделать более точный прогноз по темпам роста экономики.

"Я бы смотрела на прогноз около 4% роста на этот год как на очень "защищенный", и видела бы возможность роста до 5%. Цифры этого года будут хорошими, как и экономическая активность", - считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

"Если в сентябре промышленность на фоне успехов вакцинации и улучшения ожиданий предпринимателей перейдет к росту на 5% со снятой сезонностью, то по итогам года рост промышленности составит около 5%, а рост ВВП - выше 4%", - соглашается замдиректора "Центра развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Исчерпание низкой базы замедлит рост

Руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" Центра стратегических разработок (ЦСР) Наталья Сафина отмечает роль эффекта низкой базы в показателях за первое полугодие: этот фактор практически исчерпает себя с начала второго полугодия в связи с постепенным снятием карантинных ограничений и восстановлением экономической активности. "Именно это станет одной из основных причин замедления темпов роста ВВП России с июля текущего года", - считает Сафина.

Орлова соглашается, что десятипроцентный рост ВВП во II квартале текущего года в значительной степени обусловлен эффектом низкой базы и более репрезентативным могло бы быть сравнение с аналогичными показателями допандемийного 2019 года, в сравнении с которыми также фиксируется рост.

Закрытые границы стимулируют спрос

Среди факторов, позитивно влияющих на восстановительный рост ВВП, эксперты назвали восстановление добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, а также закрытые границы.

"Этот фактор [ОПЕК+] будет поддерживать дополнительный спрос, потому что у компаний есть некоторый навес проектов, которые были отложены, была неопределенность - сейчас эти проекты будут реализовываться", - поясняет Орлова.

По ее мнению, закрытые границы сейчас стимулируют внутренний спрос, который в другие годы уходил бы за рубеж. "Это некоторое изменение структуры потребления, мы не знаем, постоянное оно или временное, но мы точно знаем, что пока эта структура меняться не будет, потому что люди просто физически не могут поехать потратить деньги за рубежом", - добавляет эксперт.

Сафина из ЦСР считает, что препятствовать достижению ранее озвученных прогнозов Минэкономразвития может дальнейшее ужесточение монетарной политики Банка России, тренд на нормализацию бюджетной политики и наращивание импорта. Вместе с тем, по мнению представителя Альфа-банка, ужесточение денежно-кредитной политики не является ключевым, поскольку снижение процентной ставки 2020 года было резким и коротким.

"Мы сейчас фактически вернулись на уровень ставки начала 2020 года. В этом смысле о негативном эффекте от ДКП можно было бы с обеспокоенностью рассуждать, если бы у нас был длительный период низкой процентной ставки, а сейчас Центральный банк переводил бы экономику в состояние длительное состояние повышенной ставки. Но по большому счету у нас с 2014 по 2019 год ставки были повышены и все время снижались, у нас был очень короткий период низкой ключевой ставки. Я бы не называла жесткую ДКП в числе первых факторов, которые сдерживают рост", - отмечает Орлова.

Гораздо больше беспокойства у главного экономиста Альфа банка вызывают 2022-2023 годы, когда основные шоки в экономике будут пройдены. "При этом мне кажется, что горизонты 2022-2023 годов вызывают больше беспокойства, потому что мы будем там возвращаться к более нормальным цифрам, что даст определенный эффект на настроение в экономике", - предостерегает эксперт.

Минэкономразвития пока не меняло свой прогноз по темпам роста экономики России на 2022-2024 годы: 3,2% в 2022 году и по 3% в 2023-2024 годах.