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Биткойн поднялся выше $46 тыс. впервые с мая 2021 года

В ходе торговой сессии 9 августа валюта выросла на 6,05%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии в понедельник рос на 6,05%, достигая отметки в $46 тыс., свидетельствуют данные портала Coindesk на 21:48 мск.

Последний раз цена криптовалюты находилась выше отметки $46 тыс. в мае 2021 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".

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