Исследование: объем покупок школьных товаров вырос в 1,5 раза на фоне соцвыплат

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россияне в первую неделю августа в 1,5 раза относительно 2020 года увеличили объем покупок товаров для школы на фоне единовременных выплат на детей школьного возраста, стартовавших 2 августа. Об этом говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД" (имеется в распоряжении ТАСС).

Аналитики сравнили продажи школьных товаров в России с 1 по 7 августа в 2021 и 2020 годах. "Средний чек расходов на школьный набор в начале августа составил 13 329 рублей, что на 3% выше, чем в июле и на 16% выше уровня прошлого года. При этом объем продаж в натуральном выражении (в штуках) вырос в сравнении год к году на 61%", - говорится в исследовании.

Президент России Владимир Путин в июле подписал указ, согласно которому все семьи, где растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. Эксперты "Чек индекса" указали, что полученные единовременные социальные выплаты на детей школьного возраста родители оперативно направили на приобретение товаров к школе. Прежде всего на канцелярию и школьную форму, сообщается в исследовании. "Благодаря мерам господдержки весомая доля школьных покупок была совершена уже в начале августа", - отметили эксперты.

Объем интернет-покупок школьных товаров вырос за год почти в 3 раза (на 193%), достигнув доли в 11% от общего объема всех школьных покупок.

Стоимость товаров

Средний чек покупки "набора первоклассника" вырос на 48% относительно уровня 2020 года, до 936 рублей и на 36% относительно уровня июля. Объем продаж в натуральном выражении вырос на 233%. Стоимость школьного дневника в августе находится на уровне 2020 года и июля - 107 рублей. Объем продаж дневников в натуральном выражении вырос почти вдвое.

Средний чек покупки пенала с готовым набором канцелярии в августе составил 549 рубля, что на 19% ниже уровня прошлого года и на 25% ниже уровня июля. Объем продаж в натуральном выражении увеличился на 122% в годовом сопоставлении. Средний чек покупки карандашей и ручек составил 238 рублей, что на 67% выше уровня прошлого года и на 30% выше уровня прошлого месяца. Объем продаж в натуральном выражении увеличился на 78%. Стоимость покупки набора тетрадей выросла на треть относительно 2020 года, до 309 рублей. Объем их продаж в натуральном выражении вырос на 72% в годовом сопоставлении.

Средний чек покупки настольной лампы в августе составил 1 520 рубля, что на 26% выше уровня прошлого года и на 4% ниже уровня июля. Объем продаж ламп в натуральном выражении оказался на 8% ниже, чем в прошлом году в то же время. Рюкзаки в августе покупают в 1,5 раза чаще, чем в 2020 году в то же время. Средний чек покупки составил 1 849 рублей, на 6% выше уровня прошлого года и на 9% выше уровня июля.

Средний чек покупки школьной формы в этом году составил 1 777 рублей, что на 27% выше уровня прошлого года и на 8% выше уровня июля. Объем продаж в натуральном выражении увеличился на 262% относительно прошлого года. Объем продаж школьных блузок и рубашек вырос в августе на 136%, средний чек - на 12% относительно 2020 года, до 878 рублей. Относительно июля стоимость школьных блуз выросла на 7%. Детские брюки и юбки в августе стали покупать на 17% чаще, чем в прошлом году. Средний чек покупки составил 1 290 рублей, что на 38% выше уровня прошлого года и на 19% выше уровня июля. Детские кроссовки в августе стоят в среднем 2 140 рублей, что на 14% выше уровня прошлого года и на 2% ниже уровня июля. Объем продаж в натуральном выражении вырос на треть. Стоимость детских туфель и ботинок в августе снизилась на 8% относительно июля и сохранилась на уровне 2020 года - 1 738 рублей. Объем продаж в натуральном выражении вырос на 13%.

"Родители стремятся оптимизировать как свои расходы, так и время на сборы детей к учебному году. В частности, все чаще выбирают готовые наборы канцелярских принадлежностей, таких как "наборы первоклассника" и пеналы с готовым комплектом карандашей и ручек", - отметили эксперты.