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Новосибирские власти и "Газпром" вложат почти 260 млн рублей в газификацию в 2021 году

Министр ЖКХ и энергетики региона сообщил, что финансирование программы ежегодно корректируется в зависимости от возможностей доходной части бюджета

НОВОСИБИРСК, 10 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области и компания "Газпром" вложат в развитие газификации в регионе в 2021 году почти 260 млн рублей по пятилетней программе развития, первый этап которой требует около 5 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

"В соответствии с актуальным трехлетним бюджетом финансирование программы развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы составит: за счет средств регионального бюджета - 31,5 млн рублей, средства "Газпрома" подлежат ежегодному уточнению, на 2021 год - 228,1 млн рублей", - сказал он.

Министр добавил, что финансирование программы ежегодно корректируется в зависимости от возможностей доходной части бюджета. При этом в настоящее время "Газпром" и Минэнерго РФ разрабатывают параметры программы, которые определят в том числе ее этапы и источники финансирования. Срок подготовки - до конца 2021 года.

В феврале губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что власти региона намерены на первом этапе пятилетней программы газификации, которую область реализует в сотрудничестве с компанией "Газпром", подключить к газу 56 тыс. домохозяйств и вывести из эксплуатации групповые установки сжиженного углеводородного газа, которые работают более 20-30 лет. На эти цели потребуется 5 млрд рублей. В качестве возможного источника финансирования губернатор называл повышение тарифа на транспортировку природного газа по магистральным сетям или установку акцизов на потребляемый природный газ. Сроки реализации этапа не уточнялись.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская область
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