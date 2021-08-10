Онлайн-продажи в Краснодаре достигли уровня столицы на фоне роста турпотока

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Краснодарский край в апреле-июле впервые занял второе место после Московского региона по объему онлайн-продаж, это произошло на фоне интереса россиян к внутреннему туризму. Об этом говорится в исследовании Wildberries, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Во втором квартале 2021 г. объемы онлайн-продаж в Краснодарском крае впервые превысили показатели Северной столицы. С апреля по июнь оборот Wildberries в Краснодарском крае составил 6,49 млрд рублей, в то время как в Санкт-Петербурге - 6,46 млрд рублей. Резкий рост покупательской активности в Краснодарском крае связан с бурным туристическим сезоном 2021 года, в котором регион занимает центральное место, а также с миграцией части населения на юг страны из-за увеличения популярности дистанционной работы в России", - говорится в исследовании.

Наиболее популярными категориями по объемам продаж во втором квартале в Краснодарском крае стали одежда, обувь, косметика, товары для дома и смартфоны. Самыми покупаемыми предметами одежды в июле в Краснодарском крае стали купальники (рост числа заказов на 291% год к году), плавки (+189%), а также топы (+290%), спортивные костюмы (+242%), сарафаны (+218%), платья (+176%), шорты (+175%) и футболки (+154%).

Таким образом, Санкт-Петербург по объему онлайн-продаж переместился на третье место. Лидерство сохранилось за Московским регионом. При этом в июле разрыв между Санкт-Петербургом и Краснодарским краем только усилился. Жители и гости Краснодарского края купили на Wildberries товаров на сумму в 2,6 млрд рублей, в то время как в Северной столице - на 2,1 млрд рублей. В топ-5 регионов России по объемам онлайн-продаж во втором квартале 2021 года также вошли Свердловская и Нижегородская области.