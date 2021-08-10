МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Доходы лесных хозяйств в России выросли в 2020 году на 17%, до 40,6 млрд рублей, а количество регионов, которые получают доход от лесного хозяйства, увеличилось с 10 до 13, сообщили в пресс-службе Рослесинфорга.

"Рослесинфорг сравнил доходную и расходную части лесных бюджетов регионов и определил, где достигнута окупаемость расходов на развитие лесного хозяйства. За год российские леса принесли в казну 40,6 млрд рублей. Доходность лесного хозяйства выросла на 17%", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в 2020 году 13 российских регионов заработали на лесе больше, чем на него потратили. Это Вологодская (2,9 млрд рублей), Иркутская (5,9 млрд рублей), Кемеровская (0,8 млрд рублей), Костромская (1,2 млрд рублей), Ленинградская (3 млрд рублей), Магаданская (0,6 млрд рублей), Новгородская (0,9 млрд рублей), Свердловская (1,7 млрд рублей) и Томская области (1,1 млрд рублей), а также Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4,3 млрд рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,1 млрд рублей), Республика Коми (3,4 млрд рублей) и Пермский край (2,2 млрд рублей). Годом ранее таких регионов было всего 10. Из списка выбыл Архангельская область, но вошли Кемеровская, Ленинградская, Магаданская и Новгородская области.

Также сообщается, что 65,4% доходов от лесного хозяйства получают за счет выдачи участков под рубку деревьев. Кроме того, российские леса используются для строительства и эксплуатации различных инфраструктурных объектов (линий электропередачи и связи, дорог, трубопроводов) - 7,8%. Есть лесные участки, предназначенные для разработки месторождений полезных ископаемых, - 21,8% или для организации отдыха и туризма - 3,7%.

"Регионы тратят как собственные средства, так и выделяемые из федерального бюджета на лесовосстановление, закупку лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования, формирование запаса лесных семян, уход за лесными культурами и молодняком, ликвидацию очагов вредителей, лечение деревьев, удобрение почвы", - отмечается в сообщении.

Доходность лесного хозяйства

Доходность лесного хозяйства в России выросла на 17% в 2020 году, леса принесли 40,6 млрд рублей в бюджет страны.

"За год российские леса принесли в казну 40,6 млрд рублей. В 2020 году 13 российских регионов заработали на лесе больше, чем на него потратили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Костромской, Ленинградской, Магаданской, Новгородской, Свердловской и Томской областях, а также Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, республике Коми и Пермском крае. "Доходность лесного хозяйства выросла на 17%", - уточняет пресс-служба.

Рослесинфорг пояснил, что доход от лесов приносит заготовка древесины - около 65,4%. "Но доход от леса можно получить, не только срубив его. Российские леса используются для строительства и эксплуатации различных инфраструктурных объектов (линий электропередачи и связи, дорог, трубопроводов) - 7,8%. Есть лесные участки, предназначенные для разработки месторождений полезных ископаемых, - 21,8% или для организации отдыха и туризма - 3,7%", - отмечает ведомство.