Кабмин РФ направит более 96 млн рублей на строительство очистных сооружений в Бурятии

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Республики Бурятия более 96 млн рублей на строительство очистных сооружений. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства.

"Новые очистные сооружения будут построены в селе Выдрино Кабанского района. Они помогут уменьшить сбросы загрязненных сточных вод в озеро Байкал и повысить качество питьевой воды для местных жителей. Деньги выделяются из резервного фонда правительства. Минстрою поручено в течение 30 дней заключить с властями республики соглашение о предоставлении бюджетных ассигнований", - говорится в сообщении.

Обеспечить выделение средств на строительство и реконструкцию очистных сооружений в Бурятии поручил президент России Владимир Путин.

Ранее глава республики Алексей Цыденов по итогам заседания по нацпроектам сообщал, что первые очистные сооружения в селе Выдрино в Бурятии построят до конца года, строительство объектов уже ведется. Он также напомнил, что по другим очистным сооружениям из-за удорожания скорректировали проектно-сметную документацию, общая стоимость строительства и реконструкции всего 21 очистного сооружения до 2024 года составляет порядка 14 млрд рублей.