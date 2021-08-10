"Ъ": в Минфине обсуждают вопрос приватизации Национальной системы платежных карт

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Приватизация Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир") обсуждается в Минфине РФ. Об этом во вторник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.

Источники в Минфине подтвердили изданию эту информацию и отметили, что в настоящее время конкретики мало, но есть принципиальное понимание этой необходимости. Сейчас, по данным газеты, ведется разработка концепции. Вопрос приватизации НСПК поднял на закрытом консультативном совете по вопросам развития национальной платежной системы при главе ЦБ Эльвире Набиуллиной заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров, уточнили собеседники "Коммерсанта".

"Вопрос о приватизации НСПК и возможных ее вариантах требует тщательной проработки с учетом всех возможных рисков, ФАС не участвует в его обсуждении", - рассказали изданию в пресс-службе ФАС.

По данным газеты, эта тема еще не вышла на уровень межведомственного обсуждения, рынок обсуждает вопрос с Минфином. "Есть две основные идеи - передать 50% плюс одну акцию НСПК от ЦБ правительству, а остальное поделить между системно значимыми участниками платежного рынка", - сообщил один из источников издания.

В Банке России газете рассказали, что вопрос приватизации НСПК периодически поднимается отдельными представителями рынка, но обсуждения ЦБ с Минфином и ФАС сегодня не ведется. В течение трех-пяти лет такой концепции в акционерной структуре НСПК в ЦБ не планируют, добавили там.