Более 400 крупных инвестпроектов стоимостью более 2,2 трлн рублей реализуются на Кубани

КРАСНОДАР, 10 августа. /ТАСС/. Более 400 крупных инвестиционных проектов на сумму более 2,2 трлн рублей, реализуются в данный момент в Краснодарском крае. С начала года в регионе завершили реализацию 22 проектов, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Сегодня в регионе реализуется более 400 крупных инвестпроектов общей стоимостью свыше 2,2 трлн рублей. В этом году в крае уже завершили реализацию 22 инвестиционных проектов на общую сумму 22,7 млрд рублей. В результате появилось свыше 500 новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что в числе наиболее крупных завершенных проектов - строительство двух многофункциональных зон дорожного сервиса в Темрюкском районе, винодельческого предприятия в Крымском районе, третья очередь модернизации Павловского сахарного завода.

"Мы видим наибольшую активность инвесторов в таких сферах, как транспортировка и хранение, обрабатывающие производства и сельское хозяйство. По сравнению с прошлым годом она заметно выросла, в основном усилиями местных инвесторов и многолетних деловых партнеров региона", - отметил Кондратьев, слова которого приводятся в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что с начала года на Кубани заключили 76 инвестсоглашений на 194,5 млрд рублей с созданием в перспективе порядка 12 тыс. рабочих мест. В целом по итогам года в экономику края власти планируют привлечь более 530 млрд рублей.