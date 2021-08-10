"Уральские авиалинии" открывают прямые рейсы из Екатеринбурга в Венгрию с 5 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Будапешт (Венгрия) с 5 сентября, сообщается во вторник в Telegram-канале перевозчика.

Ранее для перелета из Екатеринбурга в Будапешт пассажирам необходимо было совершать одну или несколько пересадок в других аэропортах.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 5 сентября приступает к выполнению прямых рейсов из Екатеринбурга в столицу Венгрии - Будапешт. Полеты по маршруту Екатеринбург - Будапешт - Екатеринбург будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям на лайнерах Airbus A320 в двуклассной компоновке: эконом и бизнес", - говорится в сообщении.

С первой недели сентября авиакомпания планирует открыть еще один рейс в Венгрию: Жуковский - Будапешт - Жуковский.

"Рейсы имеют статус "грузопассажирские". На данный момент в Венгрию допускаются пассажиры, которые имеют сертификат о полной вакцинации или о перенесенном заболевании", - добавили в компании.