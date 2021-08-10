Новак анонсировал донастройку правил торговли топливом на бирже

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Правительство приняло решение повысить минимальный порог продажи бензина на бирже с 11% до 12% и рассматривает другие меры донастройки биржевых торгов, в том числе ограничительные. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания с участниками рынка в понедельник.

"Также считаю целесообразным принять меры по донастройке биржевой торговли. В частности, речь может идти о временном запрете продажи топлива не производителям, запрете на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами и ограничении предельного роста внутри торговой сессии", - приводятся его слова на сайте правительства во вторник.

Новак также поручил Минэнерго скорректировать механизм формирования графика ремонтов НПЗ, "чтобы обеспечить баланс рынка в летний период". Кроме того, вице-премьер поручил Минэнерго проработать меры стабилизации рынка сжиженных углеводородных газов (СУГ) для обеспечения достаточного уровня предложения этого вида топлива потребителям.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), в течение 2021 года цены на бензин, дизельное топливо, мазут, а также стоимость СУГ неоднократно обновляли исторические максимумы. Так, с начала года цена бензина Аи-92 по территориальному индексу выросла на 15%, бензина Аи-95 - также на 15%. Кроме того, цены на СУГ только с начала августа выросли на 9,5% и пять торговых дней подряд обновляют рекордные значения, достигнув 46,9 тыс. руб. за тонну, а с начала года стоимость СУГ увеличилась почти вдвое.

Биржевые цены на топливо

Правительство продолжает держать на особом контроле ситуацию с биржевыми ценами и рассчитывает, что в ближайшее время ситуация с ценами бензина на бирже нормализуется. При этом сами нефтяные компании должны стать активными участниками стабилизации оптового рынка, сообщил вице-премьер.

"Мы начинаем наблюдать тренд на понижение биржевых цен. Рассчитываем, что в ближайшее время ситуация нормализуется. При этом нефтяные компании могут и должны оказать содействие в стабилизации оптового рынка", - отметил Новак.

Правительство пока не отказалось от возможности запретить экспорт бензина, но эта мера будет принята только в случае ухудшения ситуации с оптовыми ценами на бирже, сообщил вице-премьер.

"Обращаю внимание, что более кардинальные меры, такие как запрет экспорта нефтепродуктов, остаются на повестке и могут быть в любой момент применены в случае ухудшения ситуации", - подчеркнул Новак.