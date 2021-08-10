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ФАС получила информацию о сделках с топливом от 10 нефтяных компаний по запросу

Срок предоставления информации для "Газпрома" продлили по ходатайству компании до 13 августа

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Большинство российских производителей нефтепродуктов предоставили в ФАС данные по объемам торгов топливом, которые служба запрашивала для анализа факторов, влияющих на изменение оптовых цен. Об этом пресс-служба ФАС сообщила по запросу ТАСС.

В ФАС отметили, что данные по запросу в условленный срок предоставили "Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "ННК", "Газпром нефть", "ТАИФ-НК", "ФортеИнвест", "Татнефть", "Газпром активы СПГ", "Сокар Энергоресурс". "Полученные сведения сейчас анализируются специалистами службы", - пояснили в ФАС.

Срок предоставления информации для "Газпрома" продлен по ходатайству компании до 13 августа.

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