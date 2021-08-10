Новак поручил Минэнерго проработать меры стабилизации рынка сжиженных газов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго проработать меры стабилизации рынка сжиженных углеводородных газов (СУГ) для обеспечения достаточного уровня предложения этого вида топлива потребителям. Об этом говорится в сообщении правительства РФ по итогам совещания с нефтяниками.

"Также вице-премьер [Александр Новак] поручил Минэнерго проработать меры по стабилизации рынка СУГ, чтобы гарантировать достаточный уровень предложения для потребителей", - указывается в сообщении.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цены на СУГ с начала августа выросли на 9,5% и пять торговых дней подряд обновляют рекордные значения, достигнув 46,9 тыс. рублей за тонну. С начала года стоимость СУГ увеличилась почти вдвое.