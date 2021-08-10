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Поступления в бюджет от НДФЛ на сверхдоходы за полгода составили 29 млрд рублей

Средства направят на лечение детей с орфанными заболеваниями, сообщил глава ФНС России Даниил Егоров

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Поступления от повышенного НДФЛ на сверхдоходы, которые будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями, за  шесть месяцев составили 29 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Кстати, по ставке НДФЛ уже собрано более 29 млрд рублей, и в целом мы по году рассчитываем выйти на 70 млрд рублей. Напомню, что эти суммы пойдут на помощь детям с орфанными заболеваниями", - сказал Егоров.

С 1 января текущего года в России вступил в силу закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% на доходы, которые превышают 5 млн рублей в год. В июне прошлого года президент России Владимир Путин выступил с такой инициативой, а 23 ноября подписал закон. Он направлен на создание дополнительного источника финансирования для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными).

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