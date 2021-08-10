Льготные кредиты бизнесу в пандемию помогли сохранить 5,4 млн рабочих мест

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Льготная программа кредитования бизнеса в пандемию позволила сохранить рабочие места 5,4 млн человек. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

"Программа ФОТ 2.0 позволила [бизнесу, пострадавшему в пандемию] в течение шести месяцев брать кредит под 2% с одним главным условием, что вы сохраняете численность вашей компании в размере 90%, и тогда сможете списать соответствующий кредит, который предоставлялся также в размере МРОТ, умноженного на численность сотрудников, по тем видам экономической деятельности, которые наиболее пострадали в период пандемии. Это позволило более чем 5,4 млн людей удержать на работе, дать возможность бизнесу в сложное, тяжелое время не разрушиться, а работать", - сказал Мишустин.

Говоря о мерах поддержки, глава кабмина также напомнил об инициативе президента РФ Владимира Путина о выплатах грантов в сумме: МРОТ умножить на численность людей. Мишустин добавил, что глава государства недавно предложил сделать платформу для выплат в размере МРОТ на численность сотрудников, тем компаниям, которые пострадают в случае локдауна, который будет вводиться по поручениям санитарных врачей. "Эта работа сегодня исполняется", - отметил премьер.

По его словам, "достаточно большое количество элементов поддержки", которые оказываются людям во время пандемии, проходит через технологические сервисы и платформу ФНС.

Мишустин на встрече с Егоровым подчеркнул, что ФНС - это крупнейший администратор доходов. "Фактически 70% доходов федерального бюджета администрирует Федеральная налоговая служба и порядка 80% доходов всей бюджетной системы Российской Федерации. Это большая ответственность, и от качества и эффективности того, как сработает служба, зависят в том числе все социальные и прочие выплаты государства, которые гарантируются гражданам Российской Федерации", - резюмировал глава кабмина.