Иран приостанавливает экспорт электроэнергии в Ирак

ТЕГЕРАН, 10 августа. /ТАСС/. Иранская сторона приостанавливает экспорт электроэнергии в Ирак из-за ее дефицита. Об этом сообщил исполнительный директор Энергораспределительной компании Ирана Мостафа Раджаби Машхади, слова которого приводит во вторник агентство Fars.

"Потребности нашей страны стали причиной того, что мы прекратили экспорт электроэнергии в Ирак", - сказал он. Раджаби Машхади информировал также о сокращении экспорта в Афганистан. "Сегодня в соответствии с имеющимся договором мы поставили в Афганистан 13 мегаватт электроэнергии, в то время как на прошлой неделе этот показатель составлял 100 мегаватт", - добавил он.

По словам исполнительного директора иранской компании, "в прошлом году страна экспортировала около 2 тыс. мегаватт электроэнергии, а в этом году из-за внутренних потребностей экспорт сократили до 150 мегаватт".

Ситуация с энергообеспечением Ирана обострилась этим летом и привела к регулярному отключению света по всей стане. Проблема несколько раз приводила к акциям протеста в городах. Власти Ирана стремятся сократить уровень потребления электроэнергии, прибегая к ограничению ее подачи тем государственным учреждениям, которые не соблюдают предписания. 27 июля 210 госучреждений в Тегеране были полностью отключены от энергоснабжения за нарушение установленных правил.

Перебои в электроснабжении считаются рядовым явлением для Ирана в летний сезон. Одной из ключевых причин является повсеместное использование кондиционеров в жаркую погоду. В этом году ситуация усугубилась из-за засухи, которая снижает возможности использования гидроэлектростанций. 26 мая на фоне дефицита электроэнергии власти Ирана приняли решение запретить до 23 сентября майнинг криптовалюты на территории страны.