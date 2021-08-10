Прокачка газа по "Ямал-Европа" вновь упала после роста на 20% утром

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Прокачка газа по газопроводу "Ямал - Европа" вновь упала до показателей понедельника после роста более чем на 20% утром во вторник. Это следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

По данным Gascade, в период с 07:00 до 08:00 мск прокачка газа по "Ямал - Европа" увеличивалась до около 1,83 млн куб. м/ч по сравнению с 1,5 млн куб. м/ч накануне и ночью вторника.

Однако затем началось плавное снижение прокачки, и в период с 10:00 до 11:00 мск она вновь снизилась до менее чем 1,5 млн куб. м/ч.

Ранее стало известно, что "Газпром" возобновил подачу сырья на Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту после произошедшей 5 августа аварии. Сургутский завод по стабилизации конденсата (ЗСК) "Газпрома" также возобновил прием сырья с Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ), в ближайшее время завод начнет отгрузку своей продукции потребителям.

Об аварии

5 августа произошел пожар на заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе, 6 августа он был потушен. Пострадавших не было.

Завод принадлежит ООО "Газпром переработка" и является основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в ЯНАО.

На фоне аварии на заводе прокачка газа по газопроводу "Ямал - Европа" падала более чем в два раза.