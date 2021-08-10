На Украине выпустили монету по случаю 30-летия независимости страны

КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 гривен по случаю 30-летия провозглашения независимости страны, которое будет отмечаться 24 августа. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении регулятора.

"(Монета) посвящена судьбоносному событию, которое произошло 30 лет назад, когда 24 августа 1991 года Верховная рада Украины приняла исторический документ - Акт провозглашения независимости Украины", - говорится в тексте.

На аверсе монеты изображены "бескрайние живописные поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты", а также малый государственный герб страны. На реверсе отчеканена цветная вышитая лента (с использованием термопечати). "Это символизирует код нации и напоминает ДНК, которая является материальным носителем генетической информации, то есть обеспечивает сохранение, передачу и воспроизведение информации", - пояснил НБУ.

Монета выпущена тиражом 35 тыс. экземпляров.

2 августа президент Украины Владимир Зеленский представил программу празднования 30-летия независимости Украины, которая предполагает военный парад и ряд других мероприятий. Кабинет министров страны выделил на эти цели 5,4 млрд гривен (около $200 млн).