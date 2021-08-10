Число выданных ипотечных кредитов в Кузбассе в первом полугодии увеличилось на 40%

КЕМЕРОВО, 10 августа. /ТАСС/. Банки в Кузбассе за первое полугодие 2021 года выдали свыше 16,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 36 млрд рублей. Показатель по числу ипотек на долю экономически активного населения вырос на 40%, сообщили ТАСС в управлении по взаимодействию с организациями финансового рынка правительства Кузбасса.

"В первом полугодии 2021 года на 40% увеличился показатель по числу выданных ипотечных кредитов на 1 тыс. человек экономически активного населения в Кузбассе. Этот показатель составил 10,5, а годом ранее - 7,5. Росту ипотечного кредитного портфеля способствовали снижение средневзвешенных ставок по ипотечным кредитам, реализация государственных ипотечных программ с пониженной процентной ставкой, реализация дополнительных мер социальной поддержки", - рассказали в управлении.

По данным властей, примерно четверть от всех выданных за полугодие ипотечных кредитов оформлены с господдержкой по программам льготной, семейной или сельской ипотеки. При этом средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в Кузбассе за полгода была снижена с 7,51% до 7,24%.

Темпы строительства нового жилья, на необходимость увеличения которых в Кузбассе неоднократно обращали внимание федеральные власти, также выросли. Это связано с увеличением финансирования федеральных и региональных программ по улучшению жилищных условий граждан, считают в Министерстве строительства Кузбасса.

"В Кузбассе в первом полугодии 2021 года введено 223,8 тыс. кв. метров жилья, прирост составляет 10% к аналогичному периоду 2020 года. До конца года планируется ввести еще 626,2 тыс. кв. м жилья", - сообщили ТАСС в региональном Минстрое.