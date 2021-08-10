"Почта России" начнет проводить соцопросы для компаний и госструктур

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. "Почта России" начнет проводить опросы населения для компаний и госструктур. Об этом говорится в сообщении компании. Почтовый оператор отметил, что благодаря широкой сети присутствия "Почта России" сможет собирать мнения жителей самых отдаленных и малонаселенных пунктов страны, в том числе тех, кто не пользуется интернетом.

"Заказчик сможет выбрать один из двух способов проведения опроса - в бумажном или электронном виде. В первом случае сотрудники почты соберут и централизованно передадут заказчику заполненные анкеты. Во втором случае ответы респондентов будут фиксировать в специальном приложении, данные из которого передаются в личный кабинет заказчика", - уточняется в сообщении.

Опросы можно проводить как анонимно, так и с использованием персональных данных респондентов в полном соответствии с Федеральным законом N 152. Анкетирование будет проводиться только по желанию клиента. Тематика опросов может быть разнообразной и зависит от целевой аудитории и задач, которые необходимо решить пользователям нового сервиса: от оценки удовлетворенности качеством предоставляемых услуг до выявления людей, нуждающихся в социальной или медицинской помощи.

"115 тыс. почтальонов посещают каждый адрес страны, практически как переписчики. Мало кто из социологических служб может предложить такую глубину проникновения, а ограничение по хронометражу опроса позволит нам не увеличивать как-либо значимо рабочий день почтальона и не отнимать время у клиента. При этом хотим подчеркнуть, что мы не берем на себя функций социологов: мы проводим опрос, а методология исследования и обработка результатов остаются на стороне заказчика", - отметил заместитель генерального директора "Почты России" по почтовому бизнесу Анатолий Кириенко.

О проектах

"Почта России" уже провела ряд пилотных опросов социальной и медицинской направленности. Во время тестового периода сотрудники почты провели 17 опросов в 15 регионах страны, опросив в общей сложности более 16 тыс. респондентов.