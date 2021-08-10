Архангельский ЦБК инвестирует в новое производство 105 млрд рублей до 2027 года

АРХАНГЕЛЬСК, 10 августа. /ТАСС/. Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК) инвестирует в новое картоноделательное производство в Архангельской области 105 млрд рублей до 2027 года, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Инвестиции составят 105 млрд рублей до 2027 года. Будет строиться отдельный производственный комплекс", - сказали в пресс-службе.

АЦБК представил инвестпроект Министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. На промплощадке Архангельского ЦБК будет построен сульфат-картонный завод с картонодательной машиной (КДМ-3) мощностью 700 тыс. тонн продукции в год.

Существующая мощность двух КДМ составляет свыше 600 тыс. тонн в год. Новая КДМ-3 будет ориентирована на зарубежные рынки: к 2050 году предполагается двукратное увеличение спроса на картон в мире. Через пять лет Архангельский ЦБК планирует увеличить годовое производство целлюлозы по варке до 1 700 тыс. тонн, тарного картона - до 1 300 тыс. тонн.

Планируется, что реализация проекта создаст на предприятии около 400 новых рабочих мест. Кроме того, в строительстве нового производственного комплекса на АЦБК будут задействованы подрядные организации - всего потребуется около пяти тысяч человек. Для них планируется построить комфортабельный поселок. А после завершения стройки квартиры передадут переселенцам из аварийного жилья.

Архангельский ЦБК основан в 1940 году, он является одним из европейских лидеров по производству тарного картона и целлюлозы.