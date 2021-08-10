Россия и Белоруссия с 1 сентября перейдут на сниженные роуминговые тарифы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Москва и Минск договорились о начале применения комфортных сниженных тарифов для роуминговых абонентов двух стран с 1 сентября на постоянной основе. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении посольства Белоруссии в Москве по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

"Достигнута договоренность об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок интерконнекта на роуминговый трафик на пространстве Союзного государства и начале применения комфортных тарифов для роуминговых абонентов Беларуси и России с 1 сентября 2021 года на постоянной основе", - говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждались новые темы и направления сотрудничества, "в частности о порядке признания электронной цифровой подписи в электронном документе и обеспечения юридической силы электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии в рамках Союзного государства, о сотрудничестве двух стран в области микроэлектроники и условиях применения электронной компонентной базы белорусского производства в России, о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19 в Республике Беларусь и Российской Федерации".

Заседании прошло в понедельник в формате видеоконференции под сопредседательством посла республики в РФ Владимира Семашко.

8 апреля Семашко сообщал ТАСС, что роуминг между Россией и Белоруссией может быть отменен с 1 января 2022 года после подготовки и согласования всех межправительственных соглашений.