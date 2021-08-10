На закупку кормов для животных на подтопленных участках в Приамурье выделят 35 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 августа. /ТАСС/. Более 35 млн рублей из бюджета области будет направлено на приобретение кормов для сельскохозяйственных животных на пострадавших от паводка территориях в Амурской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Глава Приамурья Василий Орлов подписал распоряжение о выделении 35 млн рублей на приобретение кормов для сельхозживотных на пострадавших от первой волны паводка территориях", - говорится в сообщении.

По данным регионального министерства сельского хозяйства, всего в подтопленных населенных пунктах насчитывается 4,4 тыс. голов крупного рогатого скота, 329 свиней, 235 лошадей, 138 голов овец и коз, 6,6 тыс. птиц и 381 кролик. Средства из резервного фонда будут распределены по семи пострадавшим районам в зависимости от поголовья животных. Самая большая субсидия - 12,6 млн рублей - будет направлена в Шимановский район.

"На помощь могут рассчитывать сельхозпредприятия и жители подтопленных населенных пунктов, которые содержат животных, но из-за паводка утратили урожай. При этом граждане, претендующие на выплаты, должны проживать в доме, на земельном участке с которым находится затопленный огород, где погибли овощи", - уточнили в пресс-службе правительства области.

В Амурской области сейчас проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками, в регионе продолжает действовать режим ЧС межрегионального характера. Вода повредила порядка тысячи жилых домов, 351 км дорог, 19 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,3 млрд рублей.