Эксперт: отзыв посла Китая в Литве не ухудшит экономические связи Пекина с ЕС

ПЕКИН, 10 августа. /Корреспондент ТАСС Николай Селищев/. Отзыв посла КНР в Литве в связи с намерением Вильнюса открыть представительство Тайваня не приведет к ухудшению экономических связей между Пекином и Евросоюзом. Такую точку зрения высказал во вторник ТАСС заместитель директора Института экономики и делового администрирования при Педагогическом университете Центрального Китая (город Ухань) Чжоу Вэйди.

"Ответственность за происшедшее лежит на Литве, однако отзыв китайского посла в этой стране не повлияет на экономические отношения КНР и Евросоюза", - сказал он. По словам эксперта, размер экономики Литвы сравнительно невелик. "Насколько мне известно, на товарооборот КНР с этой страной приходится лишь небольшая доля суммарного объема нашей внешней торговли", - пояснил он.

По оценке замдиректора института, Вильнюс "избрал неверную стратегию". Ответные меры Пекина следует рассматривать как "серьезное политическое событие для Литвы и всего мира", уверен Чжоу Вэйди.

Ранее во вторник МИД КНР объявил об отзыве своего посла в Литве в связи с ее планами открыть представительство Тайваня. Китайское внешнеполитическое ведомство неоднократно выступало против любых официальных контактов других государств с Тайбэем.

Трения из-за Тайваня

20 июля Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что летом Тайвань намерен открыть в этой балтийской стране свое представительство. Данную информацию подтвердила глава администрации китайского острова Цай Инвэнь. В марте власти в Вильнюсе проинформировали, что осенью собираются открыть на острове торгово-экономическую миссию.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне. С тех пор там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из провинций Китая.