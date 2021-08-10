ФАС проверяет группу компаний Mercury

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет владельца ЦУМа - группу компаний Mercury - из-за подозрений в международном картельном сговоре на рынке элитной продукции. Компании грозит штраф почти в 14 млрд рублей, следует из сообщения ведомства.

"Ведомство подозревает группу компаний Mercury в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при реализации товаров онлайн. Инспекция ФАС более двух часов не могла попасть в здание", - говорится в сообщении.

Максимальная ответственность за участие в картельном сговоре в России - до 15% от годовой выручки компании. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 90 млрд рублей. "Кроме того, за ограничение конкуренции российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность", - пояснили в ФАС.

Группа Mercury - один из главных в России продавцов люксовых товаров (дистрибутор Armani, Balenciaga, Brioni, Chopard, Rolex, Dolce & Gabbana и др.). Кроме ЦУМа и Дома ленинградской торговли в Петербурге группа владеет поселком "Барвиха Luxury Village" (включая концертный зал), отелем "Барвиха Hotel & Spa", бутиками в Третьяковском проезде и на Кутузовском проспекте.