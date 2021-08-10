Путин сообщил, что власти рассматривают различные варианты поддержки села

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Власти РФ обсуждают различные варианты поддержки села, в том числе не связанные только с поддержкой сельхозпроизводства. Об этом сообщил во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

"У нас приличное финансирование на поддержку села в этом году. Рассматриваем различные варианты, в том числе связанные не только с поддержкой самого сельхозпроизводства. Вы же знаете, там объемы большие, сотни миллиардов, на социальное развитие. И, кстати говоря, дополнительные средства на мелиорацию будут - по 7 млрд ежегодно", - сказал Путин.

Владимиров доложил президенту о развитии системы мелиорации на Ставрополье. По словам губернатора, это дает очень хороший экономический результат, позволяющий заняться в том числе переработкой продукции - картошки, моркови, лука, кукурузы.

"И чтобы цены держались", - заметил Путин. "Да, и чтобы цены держались. Чем больше будем производить, тем больше будем получать", - заключил Владимиров.